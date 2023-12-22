طائرة على متنها 300 راكب متوقفة منذ 24 ساعة في مطار مغلق!

تم إغلاق مطار شالون فاتري في مارن منذ يوم الخميس بعد وصول طائرة من الإمارات العربية المتحدة. وعلى متنها أكثر من 300 راكب.

;علمت قناة BFMTV مؤكدة المعلومات الواردة من صحيفة L ‘Union أن مطار شالون فاتري. الواقع بين تروا وريمس، مغلق منذ الخميس 21 ديسمبر. بعد وصول طائرة من الإمارات العربية المتحدة تحمل أكثر من 300 راكب.

ولا تزال الطائرة متوقفة على المدرج بعد ظهر اليوم الجمعة، بينما تشتبه السلطات في وجود هجرة غير شرعية.

وكانت معلومات مجهولة المصدر هي التي نبهت السلطات إلى أن من بين الركاب قد يكون بعضهم ضحايا للاتجار بالبشر.

وبحسب مقاطعة مارن، أقلعت الطائرة من دبي. وكان من المقرر أن تقوم بتوقف فني بسيط في مطار باريس فاتري يوم الخميس.

وهبطت على مدرج مارن بعد الظهر وعلى متنها 303 راكبًا من الجنسية الهندية. وكان من المقرر أن يسافر مرة أخرى إلى نيكاراغوا على الفور.

وبناء على طلب النيابة، تدخلت فرقة درك النقل الجوي وتم شل حركة الطائرة.

وقد فتح مكتب المدعي العام في باريس تحقيقًا قضائيًا. ويجري إجراء تحقيقات، تحت إشراف JUNALCO (السلطة القضائية الوطنية لمكافحة الجريمة المنظمة)، في ظروف نقل هؤلاء الركاب.

وتم إجراء المقابلات والتحقق من هويات الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 303 من قبل شرطة الحدود ودرك النقل الجوي.

ونشرت محافظة مارن مرسومًا يهدف إلى حصر المطار من خلال توسيع منطقة الانتظار. لتشمل جميع نقاط الصعود والنزول وكذلك إلى قاعة الاستقبال في ضوء “وصول عدد كبير من الرعايا الأجانب”.

أثناء انتظار إعادة صعودهم إلى الطائرة، يتم الاعتناء بالركاب داخل المحطة، وقد تم تركيب أسرة في منطقة الانتظار. كما تم تعبئة الأمن المدني لتقديم الدعم الطبي للمسافرين الذين يحتاجون إليه.