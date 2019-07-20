طائرة لاعبي السنغال تحط بالجزائر.. وهذا هو السبب!

حطت الطائرة التي كانت تقل المنتخب السنغالي في رحلة نحو داكار، بعد مشاركتهم في نهائي الكان بالقاهرة، اليوم، بالأراضي الجزائرية.

وقد نزلت طائرة المنتخب السنغالي لفترة من الزمن، في مطار غرادية، إضطراريا، للتزود بالوقود، فيما ترجل منها عدد من لاعبي السينغال.

وقد رصدت كاميرات الفضوليين وبعض عمال مطار غرداية، طاقم منتخب السينغال، وهو على أرضية المطار، قبل أن تكمل طائرتهم رحلتها.

وتظهر صور متداولة على الأنترنت موظفا بمطار غرداية برفقة مدرب أسود التيرانغا أليو سيسي، إلى جانب قائد المنتخب شيخو كوياتي.