طائرة للخطوط الجوية الجزائرية تتحول إلى مكب للنفايات

أخبار الجزائر
  • -
  • 0
طائرة للخطوط الجوية الجزائرية تتحول إلى مكب للنفايات
بقلم عمر تدريست

تحولت طائرة للخطوط الجوية الجزائرية تربط بين مطاري هواري بومدين ومونتريال بكندا إلى مكب حقيقي للنفايات.

وذكر موقع “صوت المغرب” اليوم الأربعاء، أن ركاب الطائرة بعد وصولهم إلى مطار مونتريال الكندي يتركون ورائهم جملة من النفايات.

حيث يرى في أحد الصور التي التقطت من داخل الطائرة، قارورات لشرب المياه متناثرة في كل مكان وكذا الأكل، بالإضافة إلى حفظات أطفال.

وهذا ناجم عن عدم مبالات الركاب لأدنى شروط النظافة، ومثل هذه الأفعال تقلل من صمعة شركة الطيران وتعطي نظرة سلبية تنعكس على المجتمع الجزائري.

للإشارة، تستغرق فترة الطيران من مطار هواري بومدين إلى مطار مونتريال حوالي 9 ساعات.

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital