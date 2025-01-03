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أخبار الجزائر

طائرة وزير الشؤون الدينية تفشل في الهبوط بمطار المشرية

بقلم سيد علي مطماطي
طائرة وزير الشؤون الدينية تفشل في الهبوط بمطار المشرية
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حاولت الطائرة التي تقل وزير الشؤون الدنية والأوقاف، يوسف بلمهدي، اليوم الجمعة، مرتين، الهبوط بمطار المشرية، دون أن تتمكن من ذلك، بسبب الضباب الكثيف.

ومن المقرر أن يقوم الوزير، بزيارة عمل وتفقد، اليوم، لولاية النعامة لزيارة كل من المشرية والنعامة والعين الصفراء.

وخلال وصول طائرة الوزير لمطار المشرية، فشلت في الهبوط بالمطار. والسبب يعود لكثافة الضباب الذي تشهده المنطقة منذ الصباح الباكر لنهار اليوم.

الطائرة التي تقل الوزير حاولت الهبوط مرتين في مطار المشرية، لكنها فشلت لتبقى في الأجواء، في إنتظار الفرصة للهبوط.

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