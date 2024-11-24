طائر المينا.. خلية متابعة لرصده

بعد الضجة التي أثارها طائر المينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حول ظهوره في الجزائر وبالتحديد بالعاصمة، قررت، مديرية الغابات في العاصمة، الذهاب في خرجة ميدانية من أجل رصده والبحث عنه.

وافاد مصطفى عادل غريب عضو مكتب بجمعية ترقية وتربية الطيور للجزائر العاصمة، أن فور نشر بيان العثور على طائر المينا في العاصمة وبالتحديد بسيدي فرج، تم مراسلتهم من قبل مديرية الغابات للمشاركة في خرجة ميدانية، من أجل رصد هذا الحيوان الطائر الذي قيل عنه الكثير، حيث يعتبر من أخطر الطيور في العالم.

وحسب تصريح خص به النهار، قال غريب إن الخرجة الميدانية التي قررتها مديرية الغابات ستكون يوم الاثنين القادم 26 نوفمبر.

وتم في الآونة الأخيرة، رصد طائر المينا في الجزائر، الذي اعتبرته الهيئات العالمية للبيئة التابعة للامم المتحدة من بين 3 أخطر الطيور في العالم. فلطائر المينا قدرة رهيبة في التكاثر وهو خطير جدا سواء على الانسان أو البيئة.

من جهته، يقول مصطفى عادل غريب عضو مكتب بجمعية ترقية وتربية الطيور للجزائر العاصمة، إن طائر المينا، له القدرة في القضاء على أي نوع من الطيور. فيأكل فروخها وبيوضها، ويستولي على أعشاشها. كما أنه يستطيع أكل الغراب من الحجم الكبير. فهو يدافع عن منطقته بشراسة.

يقلد صوت الإنسان ويقضي على المحاصيل الزراعية

وأشار غريب خلال استضافته في قناة النهار إلى أن له قدرة في تقليد الأصوات. فهو يفوق الببغاء في إعادة كلام الإنسان سواء كان رضيع أو رجل أو امرأة.

كما يمكن لهذا النوع من الطيور الخطيرة، القضاء على المحاصيل الزراعية، الذي يعتبر تهديدا للأمن الغذائي الجزائري.

عدواني وذكي جدا وناقل للأمراض !

وعن نمط عيشه مع الحيوانات الأخرى والإنسان، فكشف غريب، أن الطائر عدواني وذكي جدا في نفس الوقت. حيث قال ” إذا أحس بالخطر فيكمنه ان يتحول إلى حيوان عدواني خطير”. كما أنه ناقل للأمراض مثل “السلامونيا وانفلونزا الطيور” وهي امراض خطيرة جدا. -يضيف المتحدث-.