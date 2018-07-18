طابع بريدي تخليدا لمئوية الزعيم الإفريقي مانديلا

تم اليوم الأربعاء إصدار طابع بريدي إفريقي، تخليدا للذكرى المئوية لميلاد أيقونة النضال ضد التمييز العنصري الزعيم الإفريقي الراحل نيلسون مانديلا.

وقد أشرف على مراسم الإصدار بمتحف الطوابع بالبريد المركزي، وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة, هدى ايمان فرعون,

ووزير الشؤون الخارجية عبد القادر مساهل.

وجاءت فكرة إصدار طابع موحد بمبادرة من الاتحاد الافريقي للبريد خلال أشغال دورته الـ 37 التي احتضنتها الجزائر شهر أفريل الماضي تكريما لهذا الرجل الذي أفنى حياته من أجل مناهضة العنصرية في بلاده، جنوب افريقيا.

وبالمناسبة تم تقديم نبذة عن حياة هذا الزعيم صديق الجزائر.

الذي قضى 27 عاما في السجن من أجل الدفاع عن قضيته.

يشار إلى أنّه، سيتم إصدار في 15 نوفمبرالمقبل طابع بريدي يحمل شعار “القدس العاصمة الأبدية لفلسطين”.

مصادفة مع ذكرى إعلان قيام دولة فلسطين بالجزائر