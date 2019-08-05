طابور طويل لشراء تذاكر حفل سولكينغ لليوم الثاني على التوالي

تتواصل عملية بيع تذاكر حفل الرابر الجزائري العالمي، “عبد الرؤوف دراجي”، والمعروف بـ”سولكينغ”، لليوم الثاني على التوالي، بالجزائر العاصمة، وولايات أخرى من الوطن.

وتجتمع في الجزائر العاصمة، حشود بشرية، تشكل طوابير طويلة، أمام مقر “ONDA”، أين يتم بيع تذاكر حفل “سولكينغ”، والمقرر إحيائه يوم الـ22 من شهر أوت الجاري، في ملعب “20 أوت”، بالجزائر العاصمة.

وينتظر شباب من مختلف الأعمار، وعائلات، دورهم لساعات، لأجل الظفر بتذكرة، لحضور حفل نجمهم العالمي، والذي ينتظرونه بشوق كبير.

تنقل تلفزيون “النهار” إلى مكان بيع التذاكر بالجزائر العاصمة، أين وقف على الحماس الكبير للشباب، لحضور حفل “سولكينغ”،

وعبروا عن اعجابهم الكبير بالرابر الجزائري العالمي، ومتابعتهم له، منذ بدايته في الجزائر مع فرقة “أفريكا جنغل”.

وسيكون حفل “سولكينغ” بالعاصمة، الأول له بالجزائر، والذي يأتي ضمن جولته الفنية، في مختلف دول العالم.