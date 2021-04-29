طابو ينفي تهمة السب والشتم وانتهاك حرمة المقابر

نفى كريم طابو، اليوم الخميس، خلال مثوله أمام وكيل جمهورية محكمة بئر مراد رايس، التهم المنسوبة إليه.

ومن بين التهم الموجهة إلى طابو تهديد سلامة وحدة الوطن، انتهاك حرمة المقابر.

وقال طابو لوكيل الجمهورية، “لم أسب ولم اشتم بل رددت العبارات فقط، وما حدث خارج المقبرة وليس بداخلها”.

وأنكر كريم طابو واقعة السب، رغم مواجهة وكيل الجمهورية له بالقرص المضغوط الذي يثبت الواقعة.

وأضاف “بنظري لا يحق لأي شخص استغلال المقابر سياسيا، ولزهاري استغل ذلك وصرح أمام التلفزيون العمومي، ما استفزني واضطرني للتدخل”.

وتتعلق التهم الموجهة الى كريم طابو “التجمهر الغير مرخص، انتهاك حرمة المقابر، المساس بأمن الدولة، التهديد والسب والشتم”.

بالإضافة إلى تكوين جمعية أشرار من اجل الإعداد لجنح، وتهمة تهديد سلامة ووحدة الوطن.

وقد دخل الان طابو كريم عند عميد قضاة التحقيق الغرفة الاولى بمحكمة بئر مراد رايس من اجل استكمال التحقيق معه.

نجيبة سماي