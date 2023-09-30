طاجين الزيتون: أفضل طبق دجاج إفريقي وعربي

يواصل المطبخ الجزائري تصدر ترتيب أفضل الأكلات في العالم حيث تم تصنيف “طاجين الزيتون” ضمن قائمة افضل أطباق الدجاج.

وحسب موقع “تاست أطلس testatlas ” المتخصّص في المأكولات والاطباق الشعبية عبر العالم تصدر قائمة طبق “طاجين الزيتون” افضل أطباق الدجاج على الصعيد الإفريقي والعربي رغم تراجعه بمرتبتين.

وووفقا لذات الوقع جاء طبق “طاجين الزيتون” في المرتبة العاشر عالميا وأولى إفريقيا وعربيا وذلك ضمن قائمة أفضل 100 طبق في هذه الفئة عبر العالم.

ويعتبر “طاجين زيتون” طبق جزائري، مشهور وطريقة تحضيره سهلة، وهو عبارة عن زيتون أخضر ودجاج ومرق وجزر وتوابل تطهى وتحمّر ثم توضع في طبق التقديم وهكذا يكون الطبق جاهزاً .

كما أن مدة التحضير تستغرق 15 دقائق بينما مدة الطبخ 40 دقائق.

طاجين الزيتون