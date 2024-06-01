طاجين الزيتون الجزائري.. الأول إفريقيا وعربيا وهذا تصنيفه عالميا

مازال المطبخ الجزائري يتصدر ترتيب أفضل الأكلات في العالم حيث تم تصنيف “طاجين الزيتون” ضمن قائمة افضل الأطباق بالزيتون .

وصنف موقع تاست أطلس tasteatlas المتخصص في الطبخ العالمي طبق طاجين الزيتون الجزائري في المرتبة 4 عالميا. وهذا ضمن قائمة أفضل أطباق بالزيتون.

وحسب ذات لموقع جاء هذا التصنيف بعد أن حصل طبق طاجين الزيتون 4.3 نقاط من 5 بعد تقييم زوار الموقع.

ويعتبر “طاجين زيتون” طبق جزائري، مشهور وطريقة تحضيره سهلة، وهو عبارة عن زيتون أخضر ودجاج ومرق وجزر وتوابل تطهى وتحمّر ثم توضع في طبق التقديم وهكذا يكون الطبق جاهزاً .

كما أن مدة التحضير تستغرق 15 دقائق بينما مدة الطبخ 40 دقائق.