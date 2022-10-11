طاجين الزيتون الجزائري الاوّل عربيا

صنف موقع تاست أطلس tasteatlas المتخصص في الطبخ التقليدي العالمي طبق طاجين الزيتون الجزائري في المرتبة الاولى عربيا والثاني إفريقيا. بينما حلت في المرتبة 33 عالميا. وهذا ضمن قائمة أفضل 50 طبقا بالدجاج حول العالم.

وحسب ذات لموقع جاء هذا التصنيف بعد أن حصل طبق طاجين الزيتون 4.6 نقاط من 5 بعد تقييم زوار الموقع.

ويعتير طاجين زيتون هو طبق جزائري تقليدي مصنوع من مزيج من قطع الدجاج والزيتون والبصل والجزر والفطر والزعتر وورق الغار وعصير الليمون والزعفران أو الكركم. يتم سلق الزيتون وتجفيفه ، وفي نفس الوقت يتم تحمير الدجاج بالبصل والبهارات.

وتايع الوقع ان هذا الطبق يُطهى اللحم في الماء مع الخضار والفطر والزيتون ، ويُطهى المزيج حتى ينضج. قرب نهاية الطهي ، يُخلط الدقيق وعصير الليمون ويُسكب فوق الدجاج. عادة ما يتم طهي الطبق في طاجن ، ويوصى بتزيينه بالكزبرة وتقديمه ساخناً مع أرز الزعفران على الجانب.