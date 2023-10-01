طاجين الزيتون الجزائري يدخل العالمية

مازال المطبخ الجزائري يتصدر ترتيب أفضل الأكلات في العالم حيث تم تصنيف “طاجين الزيتون” ضمن قائمة افضل أطباق الدجاج.

وصنف موقع تاست أطلس tasteatlas المتخصص في الطبخ العالمي طبق طاجين الزيتون الجزائري في المرتبة 11 عالميا. وهذا ضمن قائمة أفضل 50 طبقا بالدجاج حول العالم.

وحسب ذات لموقع جاء هذا التصنيف بعد أن حصل طبق طاجين الزيتون 4.6 نقاط من 5 بعد تقييم زوار الموقع.

ويعتبر طاجين زيتون هو طبق جزائري تقليدي مصنوع من مزيج من قطع الدجاج. والزيتون والبصل والجزر والفطر والزعتر. وورق الغار وعصير الليمون والزعفران. أو الكركم. يتم سلق الزيتون وتجفيفه. وفي نفس الوقت يتم تحمير الدجاج بالبصل والبهارات.

وتابع الوقع ان هذا الطبق يُطهى اللحم في الماء مع الخضار والفطر والزيتون. ويُطهى المزيج حتى ينضج. قرب نهاية الطهي.

ويُخلط الدقيق وعصير الليمون ويُسكب فوق الدجاج. عادة ما يتم طهي الطبق في طاجن. ويوصى بتزيينه بالكزبرة وتقديمه ساخناً مع أرز الزعفران على الجانب.

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له نوعان شائعان، أحدهما يستخدم الدجاج المنزوع العظم، بينما يتم إعداد الآخر باللحم المتبقي على العظم.

يُقطع الدجاج عادة إلى قطع أكبر، ثم يُنقع في العديد من التتبيلات والزعفران، ويُشوى على الأسياخ، ثم يُشوى.

غالبًا ما يتم الاستمتاع به مع الطماطم المشوية أو البصل أو خبز اللافاش أو أرز الزعفران الذي يتم تقديمه بجانبه.

الكاراجي الياباني في المرتبة الثانية

الكاراجي، المعروف أيضًا باسم القلي الجاف، هو أسلوب طهي ياباني. يتم فيه تغطية الأطعمة المختلفة أولاً بشكل خفيف في نشا الأروروت، ثم قليها بعمق.

يحافظ استخدام نشا الأروروت على محتوى الماء الطبيعي للأطعمة المقلية. وينتج سطحًا خارجيًا مقرمشًا. ولكن بدلاً من ذلك، يمكن أيضًا استخدام مكونات طلاء أخرى مثل دقيق القمح أو التابيوكا أو نشا البطاطس.

يمكن استخدام الكاراجي لقلي اللحوم والأسماك المختلفة، ولكنه غالبًا ما يرتبط بالدجاج، ويتضمن نوعًا خاصًا يسمى تاتسوتاج. حيث يتم تتبيل قطع الدجاج أولاً في خليط من الساكي وصلصة الصويا والسكر. والتي يتم بعد ذلك قليها قليلًا. مغطاة بنشا الأروروت ومقلية.

تشونتشون كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة

داك جالبي هو نوع كوري جنوبي من الدجاج المقلي. إنه طبق مشترك يتم طهيه بجانب الطاولة على مقالي كبيرة من الحديد الزهر.

تشمل العناصر النموذجية في داك جالبي قطع الدجاج المختلفة والملفوف وكعك أرز تتوك والجزر والفلفل الحار والبطاطا الحلوة.

عند تقديمه في المطاعم، يقوم الخادم بإحضار جميع المكونات وطهي الطبق للضيوف.

في بعض الأحيان، يتم دمج أوراق البريلا في داك قلبي. لكن الإضافة النهائية تكون دائمًا كمية سخية من الصلصة الحارة المصنوعة من معجون الفلفل الحار. ورقائق الفلفل الحار وصلصة الصويا والثوم والزنجبيل والبصل.

دجاج بالزبدة الهندي

من المحتمل أن يكون مورج ماخاني، المعروف عالميًا باسم الدجاج بالزبدة، هو أشهر الأطباق الهندية. وهو طبق أساسي في معظم المطاعم الهندية. نشأ هذا الطبق في دلهي خلال الخمسينيات من القرن الماضي. عندما افتتح رجل يدعى كوندان لال جوجرال مطعمه المسمى موتي محل.

وقام طهاة المطعم بدمج ما تبقى من عصائر التتبيلة مع الطماطم والزبدة، ثم قاموا بطهي الدجاج المطبوخ بالتندور فيه. دون أن يعلموا حتى أنهم عثروا بالصدفة على واحد من أكثر الأطباق المحبوبة على الإطلاق. وأحد الأطباق العالمية الشهية في المستقبل.

تيكا الهندي

تكا هندي هو طبق يتكون من لحم خالي من العظم، عادة دجاج، مقطع إلى قطع أصغر. ومتبل بالزبادي والتوابل الهندية التقليدية. مثل الكركم والكمون والكزبرة والفلفل الحار والفلفل الحار والثوم والزنجبيل. يتم تحميص اللحم على الفحم في التندور. وهو الفرن الطيني الأسطواني التقليدي.

لكي يظل اللحم طريًا وعصيرًا، يتم دهن اللحم بشكل متكرر بالزيت أو الزبدة. يتم طهي تكا عادة وتقديمه على سيزلر. ولكن الأصناف العادية شائعة أيضًا. غالبًا ما يتم ربطه بشكل خاطئ بالدجاج التندوري، وهو نوع مخبوز ويقدم مع اللحم المتبقي على العظم.

طبق دجاج بيرو

Pollo a la brasa هو طبق بيروفي شهير يتكون من الدجاج المقرمش. والعصير المشوي على الفحم. والذي يتم تقديمه تقليديًا مع البطاطس المقلية والسلطات. وهي اليوم واحدة من أكثر الوجبات. استهلاكًا في بيرو، لدرجة أن 27 مليون بيروفي يتناولونها يوميًا.

تم اختراع هذا الطبق لأول مرة في ليما في الخمسينيات من القرن الماضي. عندما كان متبلًا بالملح فقط. ولكن في الوقت الحاضر. غالبًا ما يتم تتبيل الدجاج بمزيج خاص من المكونات. يتكون عادةً من الخل والملح. والفلفل وإكليل الجبل والفلفل الحار والبيرة الداكنة.