طارف.. توقيف عصابة تتاجر في الزئبق والأحجار الكريمة

تمكنت، مصالح الأمن بولاية الطارف من توقيف عصابة تتاجر في الزئبق و الأحجار الكريمة.

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن الطارف من الإطاحة وتفكيك شبكة إجرامية منظمة.

الشبكة تنشط في مجال المتاجرة الغير مشروعة في المواد النفيسة النادرة ممثلة في الحجارة الكريمة نوع ياقوت وكذا مواد حساسة ممثلة في مادة الزئبق الأبيض الفضي.

العصابة تتكون من 4 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين العقد الثاني والسادس ينحدرون من عدة ولايات شرقية حدودية.

اين تم خلال هذه العملية حجز 98 قطعة من الحجارة الكريمة النادرة من نوع ياقوت و 90 غ من مادة الزئبق الأبيض الفضي.

بالإضافة إلى مركبة كانت تستعمل في تنقلاتهم.

العملية جاءت على اثر استغلال عناصر الشرطة لفرقة البحث والتدخل بامن الولاية معلومات بخصوص نشاط مشبوه على مستوى إقليم الولاية لمجموعة من الأشخاص غرباء.

المعنيين بصدد التحضير لعملية متاجرة غير مشروعة لحجارة كريمة نادرة وكذات مواد حساسة.

وعليه وعلى اثر عملية تتبع ومراقبة دقيقة وترصد لأحد المشتبه فيه من أفراد هذه العصابة والذي ينحدر من ولاية الطارف.

تمكنت عناصرالشرطة المحققة من تحديد أماكن تنقلاتهم ليتم تسطير خطة أمنية محكمة.

أسفرت الى توقيف المعني وهذا على اثر حاجز مراقبة فجائي بالمدخل الغربي لمدينة الطارف على متن مركبة رفقة 3 أشخاص.

اثبت التحقيق انهم ينحدرون من ولايات شرقية حدودية اين تم ضبط وحجز بحوزتهم 98 قطعة من الحجارة النادرة والنفيسة من نوع ياقوت بالإضافة الى 90غ من مادة الزئبق البيض الفضي

كما أسرفت التحريات ان الموقوفين ينشطون ضمن عصابة إجرامية منظمة تنشط على محور الولايات الحدودية الشرقية في مجال المتاجرة غير المشروعة بالمواد الكريمة والحساسة.

بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية أنجز ضدهم ملف قضائي عن قضية تكوين جمعية أشرار المتاجرة الغير مشروعة في مواد نفيسة نادرة و حساسة باستعمال وسيلة نقل جنحة مخالفة قانون الصرف .

وقدموا أمام الجهات القضائية المختصة لدى محكمة الطارف صدر في حقهم جميعا امر ايداع.