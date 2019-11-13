طارق الجاني: “مهمتنا لن تكن سهلة أمام بارادو وحسنية أغادير”

إعترف التونسي طارق الجاني، مدرب نادي سان بيدرو الإيفواري، بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه في دور مجموعات كأس الكاف، أمام نادي بارادو، وحسنية أغادير.

وصرح طارق الجاني، لموقع “كووورة” العربي: “القرعة وضعتنا في المجموعة الرابعة التي أعتبرها صعبة للغاية”.

وأضاف: “سنواجه فريقين من شمال إفريقيا، وهما نادي بارادو، وحسنية أغادير، اللذان يتميزان بالإنضباط التكتيكي، لذا أقول أن مهمتنا لن تكون سهلة”.

وتابع مدرب نادي سان بيدرو الإيفواري: “سنواجه أيضا نادي إنيمبا، الذي يملك خبرة كبيرة في المنافسات القارية، وسبق له التتويج برابطة الأبطال”.

وختم طارق الجاني: “فريقينا يشارك لأول مرة في دور المجموعات، طموحنا كبير، وسندافع عن حظوظنا لتشريف الكرة الإيفوارية، والطاقم التونسي”.

يذكر أن نادي بارادو، بلغ دور المجموعات من منافسة كأس الكونفدرالية الإفريقية لهذا الموسم، في أوّل مشاركة إفريقية في تاريخ النادي.