طارق السعيد: “مواجهة الجزائر ومصر نهائي قبل الأوان”
بقلم كريم.تيغرمت
اعتبر اللاعب الدولي المصري الأسبق، طارق السعيد، بأن المباراة التي ستجمع منتخب الجزائر، بمصري، نهائي قبل الآوان.
وصرح طارق السعيد، لتلفزيون “النهار”: “المباراة التي يتجمع المنتخب الجزائري، ونظيره المصري تعتبر نهائي مبكر، للتنافس على صدارة المجموعة”
كما أضاف: “نعلم جيدا أن المنتخهب الجزائري من أقوى المنتخبات الإفريقية، أو حتى الأقوى، ما يطلب أن نعمل له حساب كبير”
وتابع طارق السعيد: “في المقابل منتخب مصر يملك عناصر جيدة من المستوى العالي، والتي بإمكانها صنع الفارق”.
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