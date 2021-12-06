طارق السعيد: “مواجهة الجزائر ومصر نهائي قبل الأوان”

اعتبر اللاعب الدولي المصري الأسبق، طارق السعيد، بأن المباراة التي ستجمع منتخب الجزائر، بمصري، نهائي قبل الآوان.

وصرح طارق السعيد، لتلفزيون “النهار”: “المباراة التي يتجمع المنتخب الجزائري، ونظيره المصري تعتبر نهائي مبكر، للتنافس على صدارة المجموعة”

كما أضاف: “نعلم جيدا أن المنتخهب الجزائري من أقوى المنتخبات الإفريقية، أو حتى الأقوى، ما يطلب أن نعمل له حساب كبير”

وتابع طارق السعيد: “في المقابل منتخب مصر يملك عناصر جيدة من المستوى العالي، والتي بإمكانها صنع الفارق”.