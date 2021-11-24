طارق السيد: “لا أتمنى مواجهة الجزائر في المباراة الفاصلة”

أبدى لاعب الزمالك، والمنتخب المصري سابقا، طارق السيد، أمله في تفادي المنتخب الجزائري، في المباراة الفاصلة، والمؤهلة لكأس العالم 2022.

ونقلت الصحافة المصرية تصريحات طارق السيد، أين قال: “لا أتمنى مواجهة الجزائر في المباراة الفاصلة للتأهل إلى كأس العالم”.

كما برر لاعب المنتخب المصري، رأيه هذا مضيفا: “المنتخب الجزائري يعتبر الأكثر استقرارا حاليا، ومن الصعب تحقيق الفوز عليه”.

يذكر أن قرعة الدور الفاصل المؤهل لكأس العالم 2022، ستجرى شهر ديسمبر المقبل، لكشف هوية منافس الخضر.