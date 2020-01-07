طارق العريان بعد إنفصاله عن أصالة: لسوء الحظ وصلنا للنهاية
علق المخرج السوري، طارق العريان، على خبر إنفصاله مع النجمة السورية أصالة نصري، عبر صفحته الرسمية على انستغرام.
ونشر طارق العريان صورة جمعته مع أصالة وكتب: “لسوء الحظ وصلنا للنهاية، سأظل أحب واحترم هذه الروح الجميلة للأبد، أم أولادي أصالة”.
وأعلنت أصالة أمس الإثنين، عن خبر إنفصالها رسميا مع زوجها طارق العريان، عبر منشور بصفحتها على انستغرام.
وأثار خبر إنفصال أصالة وطارق العريان، جدلا كبيرا بين جمهورهما، خصوصا وأنهما كانا يظهران كثنائي مثالي.
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