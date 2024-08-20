طارق بتيرة: “ستكون لنا الأفضلية في لقاء العودة أمام الشرطة الرواندي”

تحدث مساعد مدرب فريق شباب قسنطينة، طارق بتيرة، عن لقاء العودة الذي سيجمعهم بنادي الشرطة الرواندي، ضمن الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفيدرالية.

وصرّح مساعد المدرب، بتيرة، بخصوص هذا اللقاء: “سنخوض لقاء العودة أمام الشرطة الرواندي، بأفضلية، بالنظر لفوزنا في لقاء الذهاب بثنائية نظيفة”.

كما أضاف: “تحضير اللاعبين لمباراة العودة، سيتم فيه التركيز بالدرجة الأولى على الجانب الذهني”.

وتابع طارق بتيرة: “سنتنقل بتاريخ 22 أوت الجاري، أي قبل ثلاثة أيام عن موعد المباراة، ما يسمج للاعبين بالتأقلم مع الأجواء في رواندا، قبل موعد المباراة”.