طارق بوعبطة ينتقل إلى الخالدية الكويتي

أعلن نادي الخالدية الكويتي عن تعاقده مع المدافع الجزائري طارق بوعبطة الذي سبق و أن ترعرع في فريق أتليتيك بارادو.

و تنقل طارق بوعبطة مإلى نادي الخالدية الكويتي بعدما حمل قميص العربي الكويتي.

واستقدم نادي الخالدية المدافع الجزائري القوي بإصرار من المدرب ميولد حمدي الذي تسلم العارضة الفنية لحامل اللقب في وقت سابق.

كما سيلعب بوعبطة رفقة المهاجم سامي فريوي الذي سبق له وأن حمل قميص مولودية الجزائر.

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