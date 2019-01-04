طارق عرامة: ” الحجارة جاءتنا من خارج الملعب ولا يمكنني أن أتهم أي طرف”

أكد المناجير العام لفريق شباب قسنطينة طارق عرامة أن الإعتداء الذي تعرض له أنصار شبباب قسنطينة خلال مباراة الدور الـ16 من منافسة كأس الجمهورية أمام إتحاد الأخضرية جاءت من خارج الملعب.

ونزل عرامة ضيفا على القناة الإذاعية الأولى صبيحة اليوم الجمعة أين ندد بظاهرة العنف في الملاعب التي ميزت منافسة كأس الجمهورية مؤخرا قائلا:

“المقابلة ميزتها روح أخوية إلا بعد نهاية المباراة، أين كانت الحجارة من خارج الملعب ولا يمكن ان أتهم أي طرف”

وأضاف:”هناك فئة صغيرة من تحاول أن تشوش على الكرة الجزائرية، ويجب أن تستعين السلطة بكاميرات المراقبة للتعرف على المتسببين وأن تكون العقوبة كبيرة”.”