طارق عرامة مديرا رياضيا لشباب قسنطينة

أعلنت الشركة الرياضية ذات أسهم نادي شباب قسنطينة، اليوم الاثنين، عن تعيين طارق عرامة، في منصب المدير الرياضي للنادي.

في إطار إعادة هيكلة الهيئة الإدارية وتعزيز العمل التنظيمي داخل الفريق.

وجاء هذا القرار، الذي كشف عنه النادي عبر بيان رسمي، تنفيذًا لمقتضيات القوانين المعمول بها. واستجابة لحاجة الفريق إلى ضخ دماء جديدة في جهازه الرياضي، بما يسهم في تحسين الأداء وتطوير مختلف الفئات.

وأكد رئيس مجلس الإدارة، الجمعي عطاء الله، أن هذا التعيين يدخل ضمن سلسلة من الخطوات التي باشرها النادي بهدف تعزيز حكامة التسيير والرفع من مستوى التحضير والاستقرار الفني، تحسبًا للاستحقاقات المقبلة.

ويأمل أنصار “السنافر” أن ينعكس هذا القرار إيجابيًا على مسار الفريق خلال المرحلة القادمة، خاصة في ظل التطلعات الكبيرة لتحقيق نتائج أفضل محليًا وقاريًا.