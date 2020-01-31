طارق غول يرد بقوة على “مدوار”

رد الناطق الرسمي لإتحاد العاصمة “طارق غول” بقوة على تصريحات رئيس الرابطة “عبد الكريم مدوار”، الذي عاد للحديث عن قضية الداربي في وقت سابق.

وقال “طارق غول” على هامش قرعة كأس الجمهورية: “لم أفهم تصريحات مدوار صراحة، عندما يأتيه القرار من “لوزان” السويسرية عليه تطبيقه وأن لا يكثر الكلام”.

وأضاف: “شاهدنا في الماضي قرارات من لوزان مثلما حدث مع رائد القبة في وقت سابق، أين أصبحنا بـ 17 فريق في البطولة وكل أسبوع فريقه لا يلعب”.

وتابع: “لا داعي لكي يكثر الحديث في كل مرة، عندما يأتي قرار عليك بتطبيقه وفقط”.

وختم كلامه: “قدمنا طعنا للتاس الدولية من أجل إرجاع النقاط الثلاث المخصومة وإعادة برمجة مباراة الداربي”.