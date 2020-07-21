طارق كور: سنعرض مشروع استراتيجية مكافحة الفساد على المواطنين لإبداء آرائهم

قال رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، طارق كور، اليوم الثلاثاء، بأن مشروع استراتيجية مكافحة الفساد سيعرض على المواطنين لإبداء آرائهم فيه.

وأكد طارق كور في ختام الورشة التقنية الدولية لإعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بأن المجال سيفتح للمواطنين لإبداء ملاحظاتهم وتصوراتهم عبر موقع الهيئة.

وحسب موقع الإذاعة الوطنية، فقد عرض الخبراء الدوليون خلال هذه الورشة إسهاماتهم حول المشروع التمهيدي حول الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي يوجد في مرحلته النهائية وسيطرح على السلطات قريبا.

وسيتم تقديم المشروع للجنة بعد المصادقة عليه للتكفل بصياغة النسخة النهائية لهذه الاستراتيجية، على أن يكشف عنها في ديسمبر القادم، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد المصادف ليوم 9 ديسمبر.

وقد تم التأكيد على أن هذه الاستراتيجية تندرج ضمن ديناميكية “جزائر جديدة من دون فساد”، وترتكز على 5 محاور أساسية هي شفافية وأخلقة الحياة العمومية ومشاركة المجتمع المدني ووسائل الإعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته.

بالإضافة إلى ترقية ونزاهة القطاع الاقتصادي وتعزيز دور وقدرات هيئات المراقبة والعدالة في مكافحة الفساد، والتعاون الدولي وتحصيل الأرصدة.