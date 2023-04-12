قناة النهار طارق وعزان: نعمل جيدا على الجانب الفني والتقني من تمثيل وإخراج بقلم النهار أونلاين نشر في 12 أفريل 2023 - 10:40 شارك غرِّد أرسل 22 0 طارق وعزان: نعمل جيدا على الجانب الفني والتقني من تمثيل وإخراج لكن ليس لدينا خبرة في التسويق. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0ShN5 برامج النهار في رمضان 2023 اقرأ أيضا زهرة.. فنانة برعمة تبدع في الغناء والعزف قناة النهار 06 أفريل معيشة فالـ Good | الحلقة 11 | وعلاش عليا قناة النهار 02 أفريل بالتنسيق بين الخارجية والتجارة.. الحكومة تعول على "صافكس" لترقية التصدير قناة النهار 10 أفريل سامية طبوش: أغلب الفنانين عايشين بالكراء قناة النهار 06 أفريل معسکر : كميات معتبرة من مادة السميد لتموين الأسواق خلال شهر رمضان قناة النهار 22 مارس فاطمة بلحميسي: تعبيري عن رأيي سبب لي المشاكل قناة النهار 09 أفريل الطاكسي المربوح : ناس قالمة شاطرين ربحو 17000 دج بدون مساعدة قناة النهار 11 أفريل الطاكسي المربوح : المشاركة تاع اليوم ربحت 11000 دج..تشريهم زلابية و قلب اللوز 😂 قناة النهار 02 أفريل أمين بومدين: الممثلة الجزائرية عمرها ما غابت عن الشاشة وهي حاضرة بقوة قناة النهار 10 أفريل وزير التجارة: إرتفاع أسعار المواد واسعة الإستهلاك والفواكه راجع لإرتفاع أسعار "الموز" قناة النهار 10 أفريل