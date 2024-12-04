طاسيلي تعلن عن اضطرابات في برنامج رحلاتها الدولية المبرمجة غدا

أعلنت شركة “طاسيلي للطيران”، الأربعاء، عن اضطرابات في برنامج رحلاتها الدولية المبرمجة غدا الخميس.

وحسب بيان لشركة “طاسيلي”، التابعة لمجمع سوناطراك، فإن الاضطراب راجع إلى الإضراب المزمع تنظيمه من قِبل مراقبي الملاحة الجوية الفرنسية، والمقرر يوم غد الخميس.

ولفتت الشركة ذاتها إلى أن هذا الإضراب قد يؤدي إلى إحداث بعض الاضطرابات في برنامج الرحلات الدولية. يضيف المصدر ذاته.

للإشارة، كانت شركة الخطوط الجوية الجزائرية قد أعلنت هي الأخرى، منذ قليل، إلغاء عدد من رحلاتها الجوية التي تربط بين الجزائر وفرنسا، المبرمجة يوم غد الخميس (5 ديسمبر)، بسبب إضراب مراقبي الملاحة الجوية في فرنسا.