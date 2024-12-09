طاسيلي تكرّم الفائزين بجائزة أفضل مضيفين جويّين لسنة 2024

أعلنت شركة “طاسيلي للطيران” عن قائمة الفائزين بجائزة أفضل مضيفين جويين لعام 2024.

وأشرف المدير العام للشركة، عبد الصمد أوريحان، على حفل توزيع الجوائز على مستوى الإدارة العامة.

وحسب بيان شركة “طاسيلي”، التابعة لمجمع سوناطراك، فإن الفائزة بأفضل مضيفة طيران لهذا العام هي “شنون سعدية” (CDD)، “وزايف نسيم” (CDD) مضيف السنة.

وأكدت شركة “طاسيلي” أن الفائزَين تمكنّا من تمييز نفسيهما، وتم تأكيدهما في منصبيهما. ما يدل على أن الشغف والاحتراف هما جوهر نجاح شركة موظفي الطيران التجاري بأكملها.

وأضافت “طاسيلي” أن هذه الجوائز تثبت رغبة الشركة في مكافأة الالتزام الشخصي.

وأشارت، في الأخير، إلى أنه سيتم قريباً تكريم موظفين آخرين، من مختلف الهياكل، تقديراً للجهود التي بذلوها طوال عام 2024.