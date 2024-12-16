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طاسيلي تُعلن عن اضطرابات في برنامج الرحلات الدولية

بقلم نادية بن طاهر
طاسيلي تُعلن عن اضطرابات في برنامج الرحلات الدولية
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أعلنت شركة “طيران طاسيلي” أن الإضراب المزمع تنظيمه من قِبل مراقبي الملاحة الجوية الفرنسية، قد يؤدي إلى إحداث بعض الاضطرابات في برنامج الرحلات الدولية.

وقالت الشركة، في بيان لها، أن الإضراب المزمع تنظيمه من قِبل مراقبي الملاحة الجوية الفرنسية، والمقرر يوم غد الثلاثاء. قد يؤدي إلى إحداث بعض الاضطرابات في برنامج الرحلات الدولية.

وذكرت “طاسيلي” أن الرحلتين المتوجهتين إلى مطار باريس - شارل ديغول. انطلاقاً من مطار الجزائر – هواري بومدين، ستُقام كالمعتاد.

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