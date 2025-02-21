طاسيلي: طائرة تتعرض لخلل أثناء الإقلاع بمطار تمنراست

أعلنت شركة طيران طاسيلي أن طائرتها من نوع “Bombardier Dash8-Q400” تعرضت لخلل على مستوى إطار إحدى العجلتين بيسار الطائرة أثناء الإقلاع في مطار تمنراست حاج باي اخموخ اليوم الجمعة.

وحسب بيان للشركة، عادت الطائرة إلى المدرج للقيام باستبدال الإطار المشار اليه.

ويتعلق الأمر بالرحلة، التي تربط ولاية تمنراست بعين صالح والجزائر العاصمة.

هذا ولم يتم تسجيل أي حالة هلع أو طوارئ على مستوى الركاب بمقصورة الطائرة. ولقد تمت العناية فيما يخص الإيواء والاطعام للمسافرين ريثما القيام بعملية الصيانة الازمة.