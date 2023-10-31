طاسيلي للطيران.. إجراءات  الشركة مع العراقيل المناخية

تعمل مختلف طائرات العالم، في ظروف مناخية مختلفة، حسب منطقة إلى أخرى. وهذا ما يؤكده مدير الاتصال والعلاقات العامة بشركة طاسيلي للطيران، كريم بحار في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية.

ورد بحار على سؤال حول الظروف المناخية الصعبة التي تعمل فيها طائرات شركة طاسيلي في جنوب البلاد على وجه الخصوص. حيث قال إن “الشركة استطاعت التكيف مع العراقيل المناخية من خلال تكييف أسطولها مع بيئته”. “فعلى سبيل المثال، تم تجهيز طائرات بوينغ “737-800NG” بمجموعات تمنع تأثير الحصى على الجزء السفلي”.

كما تم تغليف شفرات محركات “الضواغط” بمواد مقاومة للتآكل وتجهيز الفرامل بالكربون لزيادة مستوى الكبح. –يضيف المتحدث ذاته-