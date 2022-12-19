طاسيلي للطيران.. إطلاق نظام الدفع الإلكتروني الجديد بدءا من جانفي 2023

كشف المدير العام لشركة طاسيلي للطيران، أوريحان عبد الصمد، عن موعد إطلاق نظام الدفع الالكتروني الجديد من الخارج IATA-PAIMENT.

ويأتي هذا خلال جلسة إستماع أمام لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية للمجلس الشعبي الوطني، برئاسة علي مونسي، رئيس اللجنة، أين حرص المدير العام لشركة الطيران الجزائرية على إطلاع أعضاء اللجنة عن إطلاق نظام الدفع الالكتروني الجديد من الخارج IATA-PAIMENT ابتداء من شهر جانفي 2023 لكل الرحلات الدولية، والذي تم تطويره من طرف اتحاد النقل الجوي الدولي IATA.

ومن جهته، أوضح مونسي أثناء تدخله، أن ترقية النقل الجوي بما يتماشى والمعايير الدولية الحديثة من بين الرهانات التي رفعها رئيس الجمهورية لأنها تشكل شرطا أساسيا لإنعاش الاقتصاد الوطني.

وفيما يتعلق بعصرنة الخدمات الموجهة للزبائن، كشف المتحدث أن شركة طيران الطاسيلي انتهجت سياسة الرقمنة لمواكبة تحديات تطور الأنظمة المعلوماتية المستخدمة في قطاع النقل الجوي لفائدة المسافرين، وذلك عن طريق توفير كل الوسائل والمنشآت الرقمية كنظام الحجز الالكتروني عبر موقع الشركة، نظام الدفع الالكتروني بالتراب الوطني لكل الرحلات الداخلية والدولية باستعمال CIB البطاقة الذهبية وبطاقة، نظام التسجيل الالكتروني وسحب بطاقة الركوب عن بعد داخل التراب الوطني وخارجه.