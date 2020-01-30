طاسيلي للطيران تستلم العديد من حصص معدات خاصة بالدعم الأرضي

أعلنت الشركة الجوية العمومية “طاسيلي للطيران” في بيان لها أنها أنهت عملية استلام لمعدات الدعم الأرضي “Ground Support Equipment” المكونة من عدة حصص.

وأوضح البيان “تمت خلال شهر جانفي 2020 عملية استلام معدات خاصة بالدعم الأرضي خلال الهبوط مكونة من عدة حصص.

ويدخل هذا الاستثمار في إطار تحسين نوعية الخدمات مما يسمح بالاقتصاد في تكاليف الدعم الأرضي.

وأضاف البيان، أن الأمر يتعلق “بنقلة نوعية ستقوم بها الشركة من خلال عرض و ادخال حيز الخدمة بالتدريج وسائل المعالجة و المساعدة خلال الرحلات و الهبوط”.

وأشار البيان ذاته، إلى أن اقتناء هذه المعدات يتضمن جسور قابلة للجر وجرارات وأبسطة للأمتعة، ومولدات كهربائية للطائرات، التي سيتم تشغيلها من طرف عمال مؤهلين.

وتسمح هذه المعدات حسب ذات المصدر بمنح الاستقلالية لثمان محطات، العاصمة ووهران وقسنطينة وحاسي مسعود وحاسي رمل وعين أمناس.

وأضاف المصدر، أن التعزيز سيمكن شركة الطاسيلي من التكفل على أحسن ما يرام برحلاتها المنظمة لفائدة مجمع سوناطراك.

اضافة إلى انتشار أوسع لشبكات النقل الجوي المخصصة للمسافرين المحلية و الدولية.

وتأسست شركة الطاسيلي سنة 1998 في إطار شراكة بين سوناطراك والشركة الوطنية للطيران لتصبح فيما بعد شركة تابعة 100 بالمائة لسوناطراك في أفريل 2005.