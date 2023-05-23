طاسيلي للطيران تطلق خطوط جديدة وتخفيضات بداية من 5 جويلية

وسعّت شركة خطوط طاسيلي للطيران شبكة النقل المحلية الخاصة بها. من خلال إطلاق خط جوي جديد كل أسبوعين.

وحسب بيان للمؤسسة، فإن الخط الجوي الجديد سيربط الجزائر ببشار في رحلة الذهاب والعودة ، وذلك كل يوم أحد وأربعاء ، بداية من 5 جويلية المقبل. بالإضافة كذلك إلى أنه سيتم تشغيل خط إضافي بالوادي كل يوم أحد بداية من 9 جويلية المقبل. ناهيك عن التناوب الحالي المقرر كل يوم جمعة.

كما أعلنت طاسيلي للطيران عن إطلاق سعر ترويجي تمهيدي “- 30 بالمائة” على خط الجزائر – بشار – الجزائر.