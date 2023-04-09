طاسيلي للطيران تطلق خط جوي جديد

أطلقت شركة “طاسيلي للطيران”، التابعة لمجمع سوناطراك خط جوي داخلي جديد، حسب بيان مديرية النقل لولاية باتنة.

وحسب بيان مديرية النقل لولاية، فإن هذه الرحلة الجوية غير مباشرة، حيث سيكون الإنطلاق من مطار هواري بومدين بالعاصمة باتجاه حاسي مسعود مرورا على مطار باتنة الشهيد مصطفى بن بولعيد .

وأوضح المصدر نفسه، أنه سيتم تشغيل هذا الخط الجوي الجديد بمعدل رحلتين اسبوعيا، حيث تم برمجة الذهاب كل يوم أربعاء، بينما الإياب كل يوم خميس.

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