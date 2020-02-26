طاسيلي للطيران ..تطهير الطائرات بعد تسجيل أول حالة إصابة بكورونا بالجزائر

قامت شركة الطيران طاسيلي بعملية تطهير شاملة للطائرات التابعة لها، فور إعلان تسجيل أول حالة إصابة بكورونا بالجزائر.

قال المكلف بالإعلام والإتصال لدى شركة طاسيلي للطيران كريم بحار،ليوم الأربعاء في تصريح للنهار، أنه بعد إكتشاف أول حالة إصابة لفيروس كورونا بالجزائر شكلت خلية أزمة.

وأشار بحار إلى أن الرعية الإيطالي تنقل الى الجزائر عبر شركة أوروبية وتم تسجيله كمسافر من العاصمة إلى حاسي مسعود عبر خطوط الطاسيلي .

وتقوم شركة طاسيلي للطيران بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر .

وأضاف ذات المتحدث أن الشركة “قامت بإتخاذ جميع التدابير الوقائية وذلك بتطهير الطائرات وتزويد جميع العاملين بجميع مستلزمات الوقاية”.

وأشار كريم بحار إلى أن هذه الإجراءات الوقائية ستطمئن المسافرين وأضاف ذات المتحدث أنه تم تشكيل خلية أزمة انطلقت فور سماع بأول إصابة.