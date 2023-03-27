طاسيلي للطيران تعزز رحلاتها نحو ستراسبورغ بداية من 3 جويلية

أعلنت شركة طاسيلي للطيران عن تعزيز برنامج رحلاتها الدولية المنتظمة من خلال إطلاق رحلة أسبوعية ثانية بداية من 3 جويلية القادم. “ستراسبورغ – قسنطينة – ستراسبورغ” ذهابا وإيابا في نفس اليوم.

وحسب بيان لمؤسسة طاسيلي للطيران، فإن هذا الخط الجديد سيكون كل يوم اثنين خلال موسم الإصطياف. أين سيتم تعزيز الخط بين “قسنطينة وستراسبورغ وقسنطينة”. والذي يتم تشغيله كل يوم سبت بواسطة شركة Boeing 737-800 NG.

كما أشارت المؤسسة، إلى أن المسافرين الراغبين في السفر على متن رحلات Tassili Airlines حجز تذاكرهم عبر واجهة الويب www.tassilia Airlines.dz. وإجراء عمليات الشراء عبر IATA PAY .أو عن طريق الاتصال بشبكة الوكلاء المعتمدين.