طاسيلي للطيران تقدم عروضا مغرية لاقتناء التذاكر نحو فرنسا

أعلنت شركة طاسيلي للطيران عن إطلاق عرض حصري لعملية إقتناء التذاكر نحو بعض المدن الفرنسية إلى غاية مارس 2023.

وأوضحت طاسيلي للطيران، أن العرض صالح لكل عملية اقتناء والسفر خلال الفترة الممتدة من 19 أكتوبر 2022 إلى غاية 26 مارس 2023 . بالإضافة إلى أن العرض خاضع للشروط وحسب عدد المقاعد المتوفرة.

وبلغ سعر التذكرة من الجزائر – نانت – الجزائر بـ 27726.00 دج. ومن نانت – الجزائر – نانت بلغ 196 أورو.

أما سعر التذكرة من الجزائر – ستراسبورغ – الجزائر فيصل سعره إلى 26598.00 دج. ومن ستراسبورغ – الجزائر – ستراسبورغ فسعر الرحلة هو 180 أورو. بالإضافة كذلك إلى أن سعر التذكرة من قسنطينة – ستراسبورغ – قسنطينة بلغ 26558.00 دج. وسعر الرحلة من ستراسبورغ- قسنطينة – ستراسبورغ يصل إلى 202 أورو.

كما أضافت طاسيلي للطيران، أن التذاكر التي سيتم إقتناؤها بداية من 19 أكتوبر إلى غاية 28 أكتوبر والتي ستكون صالحة للسفر من 19 أكتوبر إلى 28 أكتوبر، فإن سعر الرحلة من الجزائر – باريس – الجزائر

هو 26633.00 دج . وسعر التذكرة من باريس- الجزائر- باريس فبلغ من 206 أورو.

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طيران الطاسيلي يعلن انضمامه إلى الإتحاد الدولي للشحن الجوي

كما أعلنت طيران الطاسيلي عن انضمامها إلى الإتحاد الدولي للشحن الجوي، حسبما أفادت به الشركة في بيان لها.

وأضاف البيان، أن طيران الطاسيلي هي شركة طيران وطنية، وفرعية مملوكة بالكامل لمجموعة سوناطراك. وتعتزم الإنضمام إلى الإتحاد الدولي للشحن الجوي من خلال تنويع أعمالها وتوسيع مجالات تدخلها التجاري لتشمل نشاط الشحن على المستوى الدولي.

بالإضافة إلى الحفاظ على تطوير ميثاق نشاط النقل لصالح شركات النفط والغاز والرحلات الجوية عند الطلب “التاكسي الجوي”. وكذلك النقل المنتظم للأشخاص.

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