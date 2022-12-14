طاسيلي للطيران تلغي نهائيا هذا الخط الجوي

ألغت إدارة شركة طاسيلي للطيران، الخط الجوي الرابط بين مطار الجزائر ومطار العاصمة الفرنسية باريس “شارل ديغول”.

وبحسب مضمون وثيقة رسمية تحصلت “النهار أونلاين” على نسخة منها، فإن قرار الإلغاء سيكون عمليا اعتبارا من تاريخ السادس من شهر جانفي الداخل.

وتنص الوثيقة على أنه و”اعتبارا من تاريخ السادس من شهر جانفي 2023، الرحلة الجوية التي تربط الجزائر بباريس شارل ديغول لن تكون عملية”.

وأكدت أنه يتوجب على المسافرين الذي حجزوا على هذا الخط أن يغيروا تذاكرهم باتجاه مطاري نانت أو ستراسبورغ أو الاستفادة من تعويضات مالية.

وعليه أكدت إدارة الشركة عبر البريد الإلكتروني الذي تم إرساله بتاريخ الثاني عشر ديسمبر الجاري، أن يتعين على الجهة الوصية ابلاع مسافري هذه الرحلة بالتوجه إلى وكالات طاسيلي للطيران من أجل تغيير الوجهة أو تعويض المبلغ.

ويتزامن هذا القرار وتاريخ إعلان إدارة شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن الرفع من عدد رحلاتها الجوية وتنويعها لتشمل مختلف بقاع العالم تنفيذا لقرارات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي أكد في أكثر من مناسبة على أهمية الرقي بالقطاع الجوي عامة وتحسينه والعمل على رقمنة الخدمات المقدمة لفائدة الزبائن.

وكشف المدير العام لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، ياسين بن سليمان، أمس الأول، عن إطلاق خطوط جوية أخرى قريبا. لاسيما باتجاه أديس أبابا و جوهانسبورغ وليبرفيل.

كما أشارإلى أن الخطوط الجوية، تتطلع لاستعادة مكانتها في السوق القارية. “التوجه نحو أسواق جديدة منها الآسيوية، على النحو الذي اشترطه رئيس الجمهورية”. وذلك من خلال إعداد مخطط عمل لا يزال قائما والذي استهل بفتح خط الجزائر-الدوحة.

وقال المتحدث، إن مخطط الجوية الجزائرية، سيمتد في إطار المخطط الاستراتيجي للشركة إلى غاية 2025 الذي يتضمن إجمالا فتح 18 خطا جديدا.