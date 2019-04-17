“طاسيلي للطيران” تنفي إلغاء الخط الداخلي المنتظم بإتجاه الوادي وعنابة

فنّدت شركة طاسيلي للطيران، المعلومات المتداولة حول إلغاء الخط الداخلي المنتظم، (الجزائر – الواد – عنابة – الواد – الجزائر) .

وأكّدت الشركة في بيان لها، :”أن هذه المعلومات المتداولة عبر وسائل الإعلام ، لا أساس لها من الصحة”.

وأوضح البيان : ” من أجل توفير الراحة لسكاننا بولايتي الواد وعنابة ، تّم تغيير في قدرة استيعاب الطائرة”.

“وسيتّم برمجة هاته الرحلة على متن طائرة من طراز بومباردي Dash8 Q400 بسعة 74 مقعدا”.

وأوضح البيان ،بومباردي Q400 هي طائرة مجهزة بنظام NVS للتخفيض من ضجيج المحركات،وتملك مدى أوسع وسرعة عالية مقارنة بـ Q200.

كما أضاف المصدر:” تحرص شركة طيران الطاسيلي على مواصلة التزامها كشركة طيران مواطنة ، في تقديم خدمة عمومية ، لصالح الجماعة المحلية”.