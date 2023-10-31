طاسيلي للطيران.. صيانة الطائرات بأيادي 100 بالمائة جزائرية

أكد مدير الاتصال والعلاقات العامة بشركة طاسيلي للطيران، كريم بحار أن الشركة التي تعتبر فرعا تابعا لمجمع سوناطراك تستفيد اليوم و بفضل مركز الصيانة الذي تتوفر عليه والذي تم إنجازه بمعايير دولية و يضم كفاءات جزائرية مكونة في الجزائر، من صيانة محلية معتمدة تمكنها من ادخار أموال كبيرة بالعملة الصعبة.

كما قال مدير الاتصال بـ”طاسيلي” في تصريح لـ”وأج”، إن المركز “يضمن كافة عمليات الصيانة الخفيفة “A Check” و الثقيلة “C Check” بقدرات جزائرية 100 %. ما يسمح باقتصاد تكاليف هامة بالعملة الصعبة”.

في حين، تقدر عملية الصيانة الثقيلة “C Check” بـ132.000 دولار بالنسبة لطائرة بومباردييه Q400 74 مقعدا. و87.000 دولار بالنسبة لطائرة بومباردييه Q200 37 مقعد. إضافة إلى تكلفة توقف الطائرة خلال إرسالها للبلد الذي كان من المفترض أن تتم به عملية الصيانة من قبل.

ومنذ سنة 2010 إلى غاية نهاية 2022، أجرت مصلحة الصيانة بشركة طاسيلي للطيران 259 عملية صيانة خفيفة. و21 عملية صيانة ثقيلة على طائرات بومباردييه.

للإشارة، فإن هذا الجهاز تابع لأسطول شركة طاسيلي للطيران المشكّل من 15 طائرة من بينها 8 من طراز بومباردييه. و7 من طراز بوينغ 800-737.

كما تلقت الكفاءات الجزائرية التي تقوم بهذا النوع من الصيانة، تكويناً في معهد الطيران بالبليدة و بجامعة هواري بومدين للعلوم و التكنولوجيا بالجزائر. و كذا بالمدرسة الوطنية متعددة التقنيات تحت إشراف مهندسين ذوو خبرة في مجال الصيانة.

وحسب ما أفاد به بحار، فإن مركز الصيانة التابع للشركة معتمد من طرف الهيئات الوطنية للطيران المدني والهيئة الأوروبية. ومتحصل على شهادة الجودة “IOSA”، وهي “العلامة الأكثر صرامة في مجال التدقيق بخصوص معايير السلامة و الأمن لشركات الطيران. الأعضاء في اتحاد النقل الجوي الدولي “IATA”.

وذكر ذات المتحدث، أن “شركة طاسيلي، تحصلت هذه السنة وللمرة السابعة على شهادة الجودة الدولية +IOSA+. في مجال معايير الأمن العملياتي و الصيانة و سلامة الطائرات”.