طاسيلي للعمل الجوي تُعزز أسطولها بطائرة AT-802

إستقبلت شركة “طاسيلي للعمل الجوي”، التابعة لمجمع سوناطراك، الطائرة السادسة من طراز AT-802 ، اليوم بمطار هواري بومدين، بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان لسوناطراك، تأتي هذه العملية، في خطوة لتعزيز قدرات الشركة، في مكافحة حرائق الغابات والمعالجة الزراعية.

وتتميز هذه الطائرة، المصنعة من قبل الشركة الأمريكية “إير تراكتور”، بقدرتها على حمل 3000 لتر من المياه أو المواد المبطئة للاشتعال. مما يجعلها أداة فعالة في التعامل مع الكوارث الطبيعية والتدخل الزراعي.

ويُعرف هذا النوع من الطائرات بمتانته وسهولة استخدامه في المناطق الوعرة و التضاريس الجبلية التي تميز ولايات شمال البلاد.

ويأتي اقتناء هذه الطائرة الجديدة تنفيذاً لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. لتكوين أسطول وطني متكامل من طائرات إطفاء الحرائق، بهدف تعزيز الجاهزية الوطنية لمواجهة تحديات الحرائق الموسمية.

وقد تم تخصيص 12 طائرة من نفس الطراز لدعم حملة مكافحة حرائق الغابات من طرف شركة طاسيلي للعمل الجوي خلال سنة 2024. مما يعكس التزام مجمع سوناطراك بالمساهمة في حماية الموارد الطبيعية ودعم التنمية المستدامة.