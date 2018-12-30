طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية سبب نفوق الماشية

كشف كريم قدرور هاشمي مدير المصالح الفلاحية، أن التحقيقات في نفوق رؤوس الماشية كشفت عن وجود مرضين وهما الطاعون والحمة القلاعية.

وأوضح هاشمي خلال الندوة الصحفية اليوم الأحد، أن التحقيقات في نفوق رؤوس الماشية كشفت عن وجود مرضين.

مضيفا ان المرضين هما طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية، مؤكدا ان الجزائر ليست في وضعية طوارئ وأن الوضع متحكم فيه.

واضاف ذات المتحدث ،أن المرض الذي أصاب الماشية لا يوجد في الجزائر فقط وإنما يتواجد في العديد من البلدان

وأكد أن هناك برنامج عالمي لمكافحة هذا الداء والجزائر شاركت في هذا البرنامج ، حيث تم تشخيص هذا الفيروس.

وكشف أن عدد رؤوس الماشية النافقة قدر بحوالي ألف رأس غنم صغيرة.