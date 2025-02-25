طافر: المشاريع المنجمية ستساهم في توفير المواد الأولية وتقليل الاستيراد

أكدت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر، أن المشاريع المنجمية الكبرى التي باشرتها الجزائر، ستساهم في توفير المواد الأولية الضرورية للصناعة الوطنية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

وأبرزت كاتبة الدولة في كلمة لها خلال اشرافها على افتتاح فعاليات الطبعة الثالثة للصالون الدولي “المعادن، الصلب والمناجم”، الأحد. والذي يحتضنه قصر المعارض بالجزائر العاصمة، أهمية المشاريع المنجمية الكبرى التي باشرتها الجزائر. على غرار مشروع الفوسفات المدمج بشرق البلاد، مشروع تطوير منجم غار جبيلات بولاية تندوف. ومشروع الزنك والرصاص بواد أميزور - تالة حمزة بولاية بجاية، حسب بيان للوزارة.

كما أكدت كريمة طافر، بالمناسبة على أهمية هذه التظاهرة الاقتصادية التي تجمع المتعاملين الوطنيين والأجانب. في قطاع المناجم والصناعات التعدينية، مشيرة إلى أن تنظيم مثل هذه الفعاليات ينسجم تمامًا مع التوجهات الاقتصادية الجديدة للجزائر. الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني خارج قطاع المحروقات، من خلال تشجيع الاستثمار في قطاع المناجم والصلب، يضيف البيان.

قطاع المناجم يعج بفرص استثمارية هائلة تنتظر الاستغلال

وأشارت كاتبة الدولة إلى أن هذا الصالون يعد فرصة سانحة لتعزيز الشراكات الاستثمارية، وتبادل الخبرات، ونقل التكنولوجيا. خاصة في ظل الإطار القانوني الجديد للاستثمار، والذي يوفر تحفيزات ومزايا مهمة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

مؤكدة أن مشاركة المؤسسات الوطنية، وفي مقدمتها مجمع سونارم للبحث والاستغلال المنجمي. يعكس انفتاح الجزائر على عقد شراكات مربحة مع المتعاملين المحليين والدوليين، وفق مبدأ رابح-رابح. مشيرة إلى أن قطاع المناجم يعج بفرص استثمارية هائلة تنتظر الاستغلال على طول سلسلة الإنتاج.

وفي ختام كلمتها، أعربت كاتبة الدولة عن أملها في أن يحقق هذا الصالون الأهداف المرجوة منه. وأن يكون فضاءً لتعزيز التعاون والشراكات المثمرة، متمنية النجاح والتوفيق لجميع المشاركين.

يشار أن هذه الطبعة شهدت مشاركة نحو 70 مؤسسة جزائرية و120 شركة أجنبية من عدة دول، على رأسها الصين كضيف شرف. إلى جانب تركيا، روسيا والهند، والتي أشرفت كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة، المكلفة بالمناجم، كريمة طافر. على افتتاح فعالياتها بحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي، إلى جانب رؤساء مؤسسات وطنية ودولية ومتعاملي القطاع.

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