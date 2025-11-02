طافر تبحث مع سفير إيران تعزيز التعاون والاستثمار المشترك في القطاع المنجمي

استقبلت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، الأحد 2 نوفمبر 2025، بمقر الوزارة، سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الجزائر، محمد رضا بابائي، بحضور ممثلين عن السفارة وإطارات من الوزارة.

بعد أن قدم سعادة السفير تهانيه الخالصة لكاتبة الدولة المكلفة بالمناجم، ومن خلالها إلى كافة الشعب الجزائري، بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954. استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين وآفاق تطويرها، ولا سيما في القطاع المنجمي.

وأشار الطرفان إلى ضرورة تكثيف التعاون بين البلدين في مجال المناجم واستكشاف فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في العديد من المشاريع التي تعرفها الجزائر أو تلك المبرمجة لإنجازها. ولا سيما في مجالات البحث واستكشاف المعادن وتحويلها. وكذا أوجه التعاون الأخرى المتعلقة بتبادل الخبرات والتعاون في مجال المناجم.

ووجهت كاتبة الدولة دعوةً، من خلال سعادة السفير، إلى الشركات الإيرانية للاستثمار والشراكة وتبادل المنفعة مع الشركات الجزائرية، تركز على مشاريع تدمج إتقان تقنيات الإنتاج ونقل المعرفة والخبرة والتدريب.

وأعرب السفير الإيراني عن ارتياحه الكبير لعلاقات التعاون بين البلدين. وعبّر عن اهتمام الشركات الإيرانية بتعزيز وجودها في الجزائر مستقبلا. على أن يتم ذلك عبر تنظيم لقاءات مع نظيراتها الجزائرية لدراسة كل الإمكانات المتاحة.

كما وجه دعوة خاصة لكاتبة الدولة لزيارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمناسبة تنظيم معرض إيران نهاية شهر أفريل 2026. ومن خلالها دعوة للشركات الجزائرية للمشاركة بقوة أيضا.