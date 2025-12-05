طافر تجري لقاءات ثنائية خلال فعالية التعدين العالمية بلندن

أجرت كاتبة الدولة لدى وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم، المكلفة بالمناجم الجزائرية كريمة بكير طافر، لقاءات ثنائية على هامش مشاركتها في اليوم الأخير من فعالية التعدين العالمية “ريسورسينغ تومورو” المنعقدة بلندن.

وحسبما أفاد به بيان للوزارة، عقدت طافر أمس الخميس لقاء مع وفد من قطاع التعدين بحكومة مقاطعة “نيو برونزويك” الكندية. حيث تم بحث فرص التعاون، وتبادل الخبرات. والاستفادة من التجارب الكندية في مجالات التحويل، والاستغلال المستدام، وتطوير البحوث الجيولوجية.

كما التقت كاتبة الدولة بنائبة وزيرة البترول والموارد المعدنية بجنوب إفريقيا، فومزيل مجسينا. حيث ناقش الطرفان الاستراتيجية الوطنية للجزائر في مجال المناجم. لاسيما الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع في دعم النمو الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وخلال هذا اللقاء، استمعت طافر إلى عرض حول الاستراتيجية المنجمية لجنوب إفريقيا. “التي تعد من أكثر التجارب العالمية نضجا في هذا المجال. مع تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين”.

وخلال هذا الحدث الدولي، شاركت كاتبة الدولة ايضا في عدد من الجلسات والمؤتمرات. المخصصة لمناقشة آخر التطورات والاستراتيجيات العالمية في قطاع المناجم.

كما حضرت عدة مؤتمرات تقنية وعلمية تناولت مواضيع حيوية أبرزها الابتكارات الحديثة في مجال استكشاف المعادن. وتطوير سلاسل القيم المعدنية ودورها في الأمن الطاقوي العالمي. وآليات تعزيز الاستثمارات المستدامة في القطاع المنجمي، وفقا للمصدر ذاته.

وجرت فعالية التعدين العالمية بالعاصمة البريطانية من 1 الى 4 ديسمبر الجاري. وهذا تحت شعار “تأمين المعادن والموارد…تمكين المستقبل”.