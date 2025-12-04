طافر تختتم مشاركتها في Resourcing Tomorrow في لندن بسلسلة من اللقاءات الثنائية

اختتمت كاتبة الدولة لدى وزير المحروقات والمناجم المكلفة بالمناجم، كريمة بكير طافر، مشاركتها في فعاليات اليوم الأخير من الحدث الدولي Resourcing Tomorrow المنعقد بلندن.

وخلال مشاركتها اجرت طافر عدد من الجلسات والمؤتمرات المخصصة لمناقشة آخر التطورات والاستراتيجيات العالمية في قطاع المناجم.

وشاركت طافر في عدة مؤتمرات تقنية وعلمية تناولت مواضيع حيوية أبرزها: الابتكارات الحديثة في مجال استكشاف المعادن،تطوير سلاسل القيم المعدنية ودورها في الأمن الطاقوي العالمي. بالإضافة إلى آليات تعزيز الاستثمارات المستدامة في القطاع المنجمي.

وقد أجرت طافر سلسلة من اللقاءات الثنائية، من بينها لقاء مع وفد من قطاع التعدين بحكومة مقاطعة نيو برونزويك الكندية (New Brunswick). حيث تم بحث فرص التعاون، وتبادل الخبرات، والاستفادة من التجارب الكندية في مجالات التحويل، والاستغلال المستدام، وتطوير البحوث الجيولوجية.

كما عقدت كاتبة الدولة لقاء مع نائبة وزيرة البترول والموارد المعدنية بجنوب إفريقيا، Phumzil Mgcina ، أين ناقش الطرفان الاستراتيجية الوطنية للجزائر في مجال المناجم، ولا سيما الأهمية الاقتصادية لهذا القطاع في دعم النمو الوطني وتنويع مصادر الدخل.

وقد استمعت طافر أيضا إلى عرض حول الاستراتيجية المنجمية لجنوب إفريقيا، التي تعد من أكثر التجارب العالمية نضجا في هذا المجال، مع تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون بين البلدين.