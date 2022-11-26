قناة النهار طاقة: إمدادات الغاز الجزائري نحو إيطاليا تأخذ منحى تصاعدي بقلم النهار أونلاين نشر في 26 نوفمبر 2022 - 23:36 شارك غرِّد أرسل 41 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/2HX3q اقرأ أيضا رئيس الجمهورية : الجزائر تهدي للشقيقة كوبا محطة لتـوليـد الكهـرباء بالطاقـة الـشـمسية قناة النهار 17 نوفمبر وزير العدل: إلتزام الجزائر ثابت بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها قناة النهار 12 نوفمبر شوفو حكايتي: أسماء.. حكاية مـ ـؤلمة لإمرأة تكتشف أنها مُتّبنية قناة النهار 13 نوفمبر شاهد كيف تعامل بلماضي مع صحفي رنّ هاتفه مرّتين خلال الندوة قناة النهار 16 نوفمبر مومن أيت قاسي: على الكل إحترام عادات وتقاليد قطر .. راكم في بلاد مسلمة قناة النهار 23 نوفمبر النهار ترندينغ: نزلاء سجن بوكعبن بباتنة يلقون إشادة الجزائريين وإيتو يواصل خرجاته المستفزة قناة النهار 09 نوفمبر طالع هابط : النوي يتطرق لقضية بائع البيض بوهران ويطالب الوالي بإعطائه محل للإسترزاق فيه قناة النهار 13 نوفمبر داخل الـ18: بلماضي يعلن القائمة.. ويؤجل ضخ الدماء الجديدة وعريبي اللغز قناة النهار 12 نوفمبر شوقي بوخزاني: سرعة خدمة التدفق العالي جدا للإنترنيت ستصل إلى 40 ميغابايت في الثانية قناة النهار 23 نوفمبر هكذا ردّ لقمان DZ على يحيى طبيش.. "الناس يحبوك ويأمنوك في كلش" قناة النهار 24 نوفمبر