طاقة.. الجزائر جعلت من الهيدروجين أولوية في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي

شارك المدير العام للاستشراف بوزارة المحروقات والمناجم، ميلود مجلد، ممثلا لوزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب. في فعاليات الاجتماع الوزاري حول الوقود البديل للنقل البحري والجوي - وقود مستدام 2025، والاجتماع الوزاري حول طاقة الهيدروجين 2025. المنعقدين بمدينة أوساكا اليابانية.

وفي كلمته خلال الإجتماع الوزاري حول الوقود البديل للنقل البحري والجوي، أكد مجلّد أن قطاعي النقل البحري والجوي. يمثلان ما يقارب 7% من إنبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالميا. مما يجعل الانتقال إلى وقود أنظف ضرورة ملحة.

وأوضح مجلد أن الجزائر شرعت في اعتماد حلول بديلة على غرار الميتانول الإلكتروني “E-methanol” والغاز الطبيعي المميع “LNG”. مبرزا إدماج تكنولوجيا الدفع المزدوّج DFDE في أسطول النقل البحري الجزائري. ما يتيح تقليص استهلاك الطاقة والانبعاثات. كما أشار إلى الإستعدادات الجارية لإنشاء منشآت للتخزين والتموين بالوقود النظيف في أرزيو وسكيكدة. دعما لتنافسية النقل البحري المستدام.

وفي مجال الطيران، كشف عن إطلاق مشروع نموذجي مع الخطوط الجوية الجزائرية لإنتاج الوقود المستدام للطيران “SAF”. محليا بالاعتماد على بقايا التكرير والزيوت المستعملة. بما يساهم في الوفاء بالالتزامات الدولية وتقليص انبعاثات الطيران.

أما في كلمته خلال الإجتماع الوزاري حول طاقة الهيدروجين، فقد أبرز مجلد المكانة المحورية للهيدروجين في الاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقوي. موضحا أن الجزائر جعلت منه أولوية وطنية، من خلال إستراتيجية شاملة تقوم على ستة محاور رئيسية. تشمل: وضع إطار قانوني وتنظيمي ومؤسساتي متكامل، بناء القدرات وتطوير الكفاءات عبر الجامعات والمعاهد. إدماج صناعي يضمن إنتاج المعدات محلياً والتحكم في الهندسة والخدمات. استحداث آليات تمويلية مبتكرة وجذب الاستثمارات. بالإضافة كذلك إلى تعزيز التعاون الدولي، لاسيما عبر التحالف الإفريقي للهيدروجين (AGHA) و منتدى التجارة الدولية للهيدروجين (IHTF)، وتطوير مشاريع الربط لنقل الهيدروجين، خصوصا مشروع South2 Corridor لتصدير الهيدروجين الأخضر نحو أوروبا.

كما أشار إلى أن الجزائر تعمل على إنجاز مشاريع نموذجية لإنتاج وتصدير ما بين 30 و40 تيراواط/ساعة من الهيدروجين ومشتقاته بحلول 2040. وهو ما يغطي حوالي 10% من الطلب الأوروبي. كما يعزز مكانة الجزائر كمحور إقليمي للطاقة النظيفة.