طاقة: بحث سبل التعاون بين سونلغاز والشركات المجرية

استقبل الرئيس المدير العام لسونلغاز، مراد عجال، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، السفير المجري بالجزائر ،غابور ليفنتي شاركا. والذي بحث معه سبل ومجالات التعاون والشراكة مع المتعاملين الاقتصاديين المجريين.

ويندرج هذا اللقاء، الذي جرى على مستوى المديرية العامة لسونلغاز بحضور عدد من اطاراتها. في إطار دعم وتوسيع مساحات الشراكة الخارجية لسونلغاز.

وبالمناسبة، أكد عجال على أهمية السوق الجزائرية ومناخ الاستثمار في الجزائر. خاصة في إطار السياسة التي أرساها رئيس الجمهورية. عبد المجيد تبون، في هذا المجال.

كما استعرض مستوى الخبرة التي يمتلكها المجمع في مختلف مجالات الطاقة باعتبارها المتعامل التاريخي والحصري في الجزائر خاصة في مجالات انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والغاز. إلى جانب خبرتها في مجال الصناعة من خلال فرعها “سايغ”. (الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية) وكذا مجالات الصيانة. والتكوين والطاقات المتجددة.

وعبر الرئيس المدير العام عن استعداد سونلغاز وترحيبها بكل أشكال ومجالات الشراكة مع الطرف المجري مقترحا ضرورة تطوير هذه المباحثات. من أجل صياغة مذكرة تفاهم بين الطرفين. التي من شأنها أن تؤطر وتؤسس لشراكات مستقبلية مثمرة بين سونلغاز والمتعاملين الاقتصاديين المجريين.

وشكل اللقاء فرصة أكد من خلالها السفير المجري عن اهتمام بلاده بالتعاون والشراكة مع سونلغاز واصفا اياها بـ “النموذج الاقتصادي الهام”.

وأشار السفير المجري إلى أهمية قطاع الطاقة بالنسبة لبلاده خاصة المتعلقة بالطاقات المتجددة والتكوين. مؤكدا على ضرورة بحث ودراسة المجالات التي يمكن أن تشكل مساحة تعاون بين الطرفين.