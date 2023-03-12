طاقة: تعزيز علاقات التعاون بين الجزائر والدنمارك

استقبل الأمين العام لوزارة الطاقة والمناجم، عبد الكريم عويسي، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، سفيرة مملكة الدنمارك لدى الجزائر، فانيسا فيجا ساينز.

وحسب بيان لوزارة الطاقة، تركزت المباحثات بين الطرفين على تعزيز علاقات التعاون الثنائي في مجال الطاقة. ولاسيما المحروقات والطاقات الجديدة والمتجددة والتحول الطاقوي بالجزائر.

كما ناقش الطرفان فرص الأعمال والاستثمار وسبل ووسائل تبادل الخبرات بين البلدين. خاصة فيما يتعلق بتطوير الطاقات المتجددة ودمجها في الشبكة الكهربائية.

وقدم الامين العام، بهذه المناسبة، لمحة عن استراتيجية تطوير قطاع الطاقة والمناجم. ولاسيما في مجال تكثيف استكشاف واستغلال المحروقات.

وكذا في مجال تنمية قطاع الطاقات المتجددة بالجزائر، على غرار مشروع سونلغاز لإنتاج 000 2 ميغاوات طاقة شمسية كهروضوئية.

كما تم الاتفاق، على وضع خارطة طريق للتعاون بين البلدين في مجال الطاقة. مع عقد لقاءات بين الشركة الدنماركية للطاقة ومؤسسات القطاع في هذا المجال.