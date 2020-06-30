طاقة.. حركة تغييرات تمس المدراء الجهويين لسونلغاز وإستحداث مديريتين بالجنوب

كشف مصدر رسمي لتلفزيون “النهار”، اليوم، الثلاثاء، أن مجمع “سونلغاز” أجرى حركة تغييرات جديدة على رأس المدراء العامين للمديريات الجهوية لشركة توزيع الكهرباء والغاز، والتي مقرها الولايات التالية، وهران، قسنطينة، الجزائر والبليدة.

وأضاف نفس المصدر أن مجمع “سونلغاز” قام باستحداث مديريتين جهويتين جديدتين، الأولى تشرف على الجنوب الغربي ومقرها ورقلة ومديرية جهوية تشرف على الجنوب الشرقي ومقرها بشار، ليرتفع بذلك عدد المديريات الجهوية لسونلغاز إلى 6 مديريات على مستوى القطر الوطني.

وتدخل حركة التغيير في إطار إعطاء نفس جديد، ومنح فرصة لكل الكفاءات والإطارات الشابة وبعث ديناميكية جديدة بالولايات المعنية بصلاحيات واسعة عبر لا مركزية القرار، مما يساهم في تحسين المرفق العام وأداء أحسن للخدمة العمومية والتقرب أكثر للمواطنين .

وفي الأخير أضاف نفس المصدر، أن الحركة التي مست المدراء الجهويين ستتبعها قريبا حركة تغييرات أخرى تشمل مدراء التوزيع للكهرباء والغاز عبر عدة ولايات من الوطن.